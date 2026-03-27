Il campionato italiano di calcio prosegue con il Napoli in evidenza. Un ex calciatore ha dichiarato che la squadra può vincere tutte le partite rimanenti, sottolineando la completezza della rosa. Il finale di stagione è ancora aperto e il Napoli si presenta come una delle principali candidate alla vittoria. Al momento, la squadra occupa una posizione di rilievo in classifica.

"> NAPOLI – Il finale di stagione è ancora tutto da scrivere e il Napoli si candida a protagonista assoluto. Giuseppe Bergomi, intervenuto a margine della “Yes Cup” e citato da FcInterNews.it, ha analizzato la corsa al vertice indicando proprio gli azzurri come una delle squadre più attrezzate. Secondo Bergomi, «è tutto aperto, vedremo chi starà meglio mentalmente e fisicamente». Uno scenario incerto, ma con una convinzione chiara: «Guardando il calendario il Napoli le può vincere tutte». Un passaggio che certifica la fiducia nelle potenzialità della squadra di Conte. Nel dettaglio, Bergomi ha sottolineato: «Ha il Milan in casa e il Como in trasferta», evidenziando come il percorso sia alla portata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Bergomi avverte: «Può vincerle tutte, ha la rosa più completa»

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