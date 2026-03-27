Un calciatore ha annunciato che lascerà il Manchester United al termine della stagione. La conferma è arrivata da un’intervista rilasciata al quotidiano inglese The Athletic, in cui ha dichiarato che la rottura con il club è definitiva. La notizia apre la possibilità di un trasferimento, con Napoli tra le squadre interessate.

Casemiro ha confermato la rottura definitiva con il Manchester United attraverso dichiarazioni al quotidiano inglese The Athletic. Il centrocampista brasiliano apre così la strada a una possibile destinazione al Napoli, con Giovanni Manna già attivo sul mercato. Casemiro e il Manchester United: la separazione è ufficiale. Le parole rilasciate a The Athletic non lasciano spazio a interpretazioni. “Mi trovo ancora molto bene a Manchester, ma credo che l’annuncio sia ormai ufficiale. Credo davvero che la decisione sia presa e definitiva”, ha dichiarato il centrocampista. Una comunicazione che, pur mantenendo rispetto verso il club inglese, traccia una linea netta: l’esperienza al Manchester United è agli sgoccioli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, affare ora possibile? Il calciatore annuncia l’addio a fine stagione!

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