mvp! mvp! mvp!

Durante una partita contro i Detroit Pistons, un tiro sbagliato all'ultimo secondo ha interrotto una serie di nove vittorie consecutive per i Lakers. La conclusione della partita, caratterizzata da una tripla fallita dall'atleta, ha determinato la fine della striscia positiva e ha influito sul percorso della squadra in questa stagione.

La tripla sbagliata da Don?i? sulla sirena contro i Detroit Pistons ha fermato a nove la striscia di vittorie consecutive che ha cambiato la stagione dei Lakers. Nonostante fosse la quinta partita in trasferta di seguito e nonostante il valore degli avversari, i Lakers hanno avuto il tiro per portare la partita al supplementare. La rimessa, con nove secondi sul cronometro, è però venuta male e lo sloveno si è dovuto accontentare di prendere una goffa tripla che non è arrivata neanche al ferro, grazie anche a una strepitosa difesa di Duren. Don?i? in campo è parso meno a suo agio del solito, frustrato dalla difesa fisica dei Pistons e dall’arbitraggio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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