Muscoli e lucidità | Brindisi c?è La Valtur è tornata con merito in vetta alla classifica

A Brindisi la Valtur torna in testa alla classifica dopo una partita intensa, segnata da sforzi fisici e nervi tesi. La vittoria, conquistata con fatica e determinazione, evidenzia la forza muscolare e la lucidità dei giocatori. Non si è trattato di un successo semplice, ma di un risultato ottenuto con il massimo sforzo, sottolineando la durezza della sfida affrontata.

Non è stata una passeggiata, e forse è meglio così. Perché le vittorie sporche, quelle ottenute muscoli, fiato corto e i nervi d’acciaio, pesano almeno il doppio. La Valtur Brindisi ha sbancato nel turno infrasettimanale il parquet della Baltur Arena di Cento al termine di una vera e propria volata vietata ai deboli di cuore. Due punti che permettono di riprendere con forza la vetta della classifica seppur in coabitazione con Pesaro e Fortitudo Bologna (con quest’ultimi che hanno vinto proprio in casa della squadra marchigiana), mandando un segnale chiaro a tutto il campionato: Brindisi c’è e ha imparato a soffrire. «Mi aspettavo una battaglia e così è stato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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