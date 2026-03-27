Il deputato ha commentato le recenti accuse giudiziarie, definendole un “schizzo di fango” e annunciando che la Procura di Roma ne risponderà. Ha aggiunto di aver previsto questa situazione e di attendersi ulteriori sviluppi in seguito al risultato del referendum. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto di polemica politica, senza altre precisazioni sul caso.

“Uno schizzo di fango, destinato a sporcare chi lo ha lanciato, mi tira in ballo su una vicenda giudiziaria in corso. Mi aspettavo questo e mi aspetto anche molto di più dopo il risultato del referendum. Il ruolo che ho svolto da Sottosegretario alla Difesa e quello attuale in Commissione Difesa alla Camera mi ha portato e mi porta a fare un numero imprecisato di segnalazioni per trasferimenti o promozioni di appartenenti alle forze armate. Lo pretende il mio ruolo, sempre rispettando e mai forzando regole e procedure. Tutto questo solo nell’interesse del Paese. Aver fatto uscire sulla stampa il mio nome che non compare negli atti di... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mulè: ‘schizzo di fango giudiziario contro di me, Procura di Roma ne risponderà’

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