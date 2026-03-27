motogp 2026 diretta esclusiva gran premio stati uniti sky sport now sprint live anche su tv8

Il fine settimana in Texas si svolge con la copertura esclusiva di Sky Sport e NOW, offrendo dirette di prove, qualifiche, Sprint e gara della MotoGP 2026. La programmazione include anche eventi di Formula 1, WorldSBK e NTT Indycar Series, trasmessi in diretta streaming e televisiva. La telecronaca è affidata a Sky, con la possibilità di seguire le competizioni in tempo reale dall’alba al tramonto.

Tutto sul weekend in Texas tra prove, qualifiche, Sprint e gara con la telecronaca Sky. In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere dall’alba al tramonto su Sky e in streaming su NOW, con le gare di F1, MotoGP, WorldSBK e NTT Indycar Series. MOTOMONDIALE IN TEXAS – Terza gara stagionale anche per il Motomondiale che si corre dall’altra parte del Pacifico per il Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin si parte giovedì con la conferenza. su Digital-News.it Tutto sul weekend in Texas tra prove, qualifiche, Sprint e gara con la telecronaca Sky.. In arrivo un nuovo weekend di motori da vivere dall’alba al tramonto su Sky e in streaming su NOW, con le gare di F1, MotoGP, WorldSBK e NTT Indycar Series. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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