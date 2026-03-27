Moschea a Foggia i musulmani ai cittadini | Prendete le distanze dall' Islamofobia

A Foggia, i rappresentanti della comunità musulmana hanno invitato i cittadini a distinguere tra la fede e le accuse di islamofobia. La futura costruzione della moschea non prevede grandi afflussi di fedeli né un’invasione, ma si propone come esempio di rispetto delle norme e di integrazione tra le diverse comunità. L’obiettivo è creare un luogo di culto in conformità alle leggi vigenti.

Nessuna cattedrale nel deserto e nessuna 'invasione' da diecimila fedeli: la futura Moschea di Foggia punta a essere un modello di legalità e integrazione. Il Comitato, che rappresenta 32 nazionalità, ha rotto il silenzio per fare chiarezza su un progetto che nasce sotto l'egida delle istituzioni. Rispondendo così tra le righe ai vannacciani di Futuro Nazionale, che domani scenderanno in piazza per protestare contro la costruzione del presidio. Quella del capoluogo dauno sarebbe la nona moschea d'Italia. Il Comitato presenterà al Comune una proposta formale per ottenere un terreno edificabile o un immobile idoneo, così da avviare l’iter previsto dal Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Moschea a Foggia, i musulmani ai cittadini: "Prendete le distanze dall'Islamofobia" Articoli correlati Leggi anche: Moschea a Foggia, durissimo affondo del vannacciano Sasso ai musulmani: "Ci opporremo" A Foggia nascerà una moschea: un luogo per 10mila musulmani di 32 paesi diversiOggi, mercoledì 18 febbraio, in concomitanza con il Ramadan, nasce il comitato multinazionale, organismo operativo e organizzativo istituito per... Una selezione di notizie su Moschea a Foggia i musulmani ai... Temi più discussi: Vannacciani contro la grande moschea a Foggia: Impediamo islamizzazione della città - FoggiaToday; NO ALLA MOSCHEA DI FOGGIA, SABATO UN PRESIDIO; Moschea a Foggia, Futuro Nazionale annuncia presidio: No alla costruzione; MOSCHEA FOGGIA Futuro Nazionale contro la moschea a Foggia: Città già sovraccarica di immigrati irregolari. Moschea a Foggia, il Comitato chiarisce: Progetto trasparente e nel rispetto della leggeUn progetto definito trasparente, legale e proporzionato alle reali esigenze della comunità. Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, ... immediato.net MOSCHEA FOGGIA Moschea a Foggia. Basta fake news: il Comitato chiarisce sul progetto: Stop islamofobiaFOGGIA — Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia, composto da rappresentanti di 32 nazionalità, interviene pubblicamente per chiarire alcuni aspetti del progetto relativo alla realizzazion ... statoquotidiano.it Dritto e rovescio. . "Il mese del Ramadan è il mese della misericordia, della tenerezza e della pace" Sami Salem (Imam della Moschea Roma Magliana) a #drittoerovescio - facebook.com facebook Lecco, il sindaco: la moschea riconosciuta nel Pgt. Insorge la Lega x.com