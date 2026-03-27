Morto Giuseppe Savoldi Beppe re del gol | la favola azzurra

È morto Giuseppe Savoldi, noto come Beppe re del gol. La sua carriera è legata a numerosi successi nel calcio e alla conquista di diversi record. Recentemente, però, il suo nome è finito al centro di uno scandalo che ha coinvolto una somma di due miliardi, generando un’ombra sulla sua figura pubblica. La vicenda ha portato a un procedimento legale che dura da quattro anni.

L’ombra luminosa dello scandalo. Quattro anni di lampi senza pioggia per due miliardi. La cifra dello scandalo, la sua marcatura più stretta, dalla quale non si è mai liberato né si libererà mai, nemmeno ora da morto. Beppe Savoldi anticipò il tempo che lo marcava, e fu per Napoli un’accelerazione fortissima: “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi che si innestava nel capitalismo già sfrenato di Corrado Ferlaino. Era l’estate del 1975 e l’Italia non aveva ancora perso la sua ingenuità. Napoli era fresca di colera, appena vaccinata senza un lamento, con un compromesso storico in nome della salute pubblica. Pier Paolo Pasolini sarebbe morto... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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