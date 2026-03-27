Gianluca Savoldi, ex calciatore e figlio di Beppe Savoldi, ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare chi ha espresso solidarietà dopo la morte del padre, avvenuta ieri dopo una lunga malattia. Beppe Savoldi, noto come “mister due miliardi”, si è spento nelle scorse ore. Il post di Gianluca ha raccolto commenti di cordoglio da parte di numerosi utenti.

“L'amore non ha tempo, non conosce spazio, l'amore è. E in queste ore tutta Italia sta piangendo Beppe, il mio papà; sono davvero infiniti i messaggi che stiamo ricevendo da parte di persone che hanno la necessità di esserci, in qualche modo. Per chi volesse e potesse esserci comunico che la camera ardente è allestita in Bergamo presso la Casa del Commiato, in via Suardi 36 e accoglierà chi vorrà esserci tra le 8.30 e le 19 di oggi. L'ultimo saluto a Beppe avrà luogo domani, sabato 28 marzo, alle ore 10.30 presso la Chiesa Ognissanti del Cimitero di Bergamo. Intanto, da parte nostra, solo un immenso grazie per tutto l'amore di cui ci state gratificando. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Morte di Beppe Savoldi, il figlio: "Grazie per tutto l'amore che ci state dando"

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