Una donna di 25 anni è deceduta attraverso l’eutanasia in Spagna. La sua storia è legata a una depressione diagnositicata e alla legge locale che consente di praticare questa procedura a chi si trova in condizioni di sofferenza grave. La vicenda ha attirato l’attenzione sui criteri e le modalità di accesso a questo tipo di intervento medico-legale nel paese.

È morta a 25 anni con eutanasia, Noelia Castillo Ramos: una straziante vicenda in cui alla depressione si aggiunge la legge che in Spagna permette di porre fine alla vita di chi soffre. C’è il mistero della sofferenza, la fatica di vivere, e la legge sull’eutanasia: gli elementi che hanno visto, ieri, il prevalere della cultura della morte e soprattutto, una persona che è stata uccisa per sua volontà. La storia di Noelia era costellata da tanto dolore. Si sa che in passato aveva vissuto delle violenze sessuali, prima da parte di un suo compagno, poi da parte di un gruppo di uomini. Traumi fortissimi che hanno gettato la ragazza in uno stato di profonda prostrazione sfociato in una depressione patologica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Morta a 25 anni con eutanasia: la triste storia di Noelia, tra depressione e leggi mortifere

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