Mercoledì 25 marzo a Morbegno si è svolta una serata organizzata dai Lions Club della Valtellina e della Valchiavenna, dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. L’evento ha visto una buona partecipazione e ha proposto contenuti pratici, includendo anche una raccolta fondi destinata a sostenere iniziative di solidarietà.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Il ministro Locatelli richiama l’attenzione sulle Paralimpiadi. Sertori e Schena: "Le nostre Olimpiadi iniziano adesso". Le foto Proprio il ministro ha sottolineato il valore dell’appuntamento, definendolo "un momento importante di confronto per il territorio", capace di mettere al centro accessibilità, partecipazione e opportunità concrete. Locatelli ha anche espresso un certo rammarico per il diverso racconto mediatico tra Olimpiadi e Paralimpiadi, ribadendo la necessità di una cultura più attenta e inclusiva: "Iniziative come questa dimostrano quanto il territorio sappia essere protagonista di questo percorso". 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - Morbegno, Olimpiadi e solidarietà: partecipazione e visione alla serata dei Lions

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