Montelupo Fiorentino | fumogeni e spaccio di droga sospesa la licenza di un circolo

I Carabinieri di Empoli hanno disposto la sospensione della licenza di un circolo a Montelupo Fiorentino per sette giorni. La decisione è stata presa dopo un intervento presso l’esercizio, in cui sono stati trovati fumogeni e si è riscontrato un’attività di spaccio di droga. La chiusura temporanea riguarda l’attività del locale, che rimarrà chiuso per una settimana.

MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE) – I Carabinieri della Compagnia di Empoli, hanno notificato al legale rappresentante di un circolo del comune di Montelupo Fiorentino, un decreto di sospensione dell’attività ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle norme in materia di Pubblica Sicurezza, emesso dal Questore Di Firenze, per la durata di sette giorni. Il provvedimento in questione è stato adottato in seguito ad una segnalazione effettuata dai militari della Stazione di Montelupo Fiorentino, a seguito di alcuni fatti occorsi all’interno del circolo nell’ultimo mese, riguardanti fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché altri episodi... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Montelupo Fiorentino: fumogeni e spaccio di droga, sospesa la licenza di un circolo Articoli correlati Risse e spaccio: licenza sospesa al bar Sunrise di Sant’Angelo LodigianoSant’Angelo Lodigiano (Lodi), 29 gennaio 2026 – Serrande abbassate per due settimane: il questore di Lodi ha disposto la sospensione della licenza... Padova, droga e armi nel circolo privato di via Baviera: il questore sospende la licenzaÈ stata disposta la sospensione per 60 giorni della licenza di un circolo privato a Padova, dopo che numerosi episodi di spaccio di sostanze...