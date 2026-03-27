Una consigliera regionale del Partito Democratico ha denunciato di aver ricevuto commenti violenti e sessisti sui social, in risposta ai suoi post riguardanti il Defr, il referendum e le elezioni. La politica ha condiviso alcune delle comunicazioni ricevute, evidenziando l’intensità degli attacchi online. La Lega ha replicato affermando che non esiste spazio per comportamenti incivili.

VENEZIA - I suoi post sono sul Defr, sul referendum, sulle elezioni. Ma i commenti che Monica Sambo riceve sono sessisti e violenti, come ha documentato lei stessa ieri sui social, mostrandoli l’uno dopo l’altro in tutta la loro desolante grettezza. «Purtroppo non è la prima volta e non accade solo a me: tantissime donne, soprattutto in politica, subiscono lo stesso trattamento», ha denunciato la consigliera regionale del Partito Democratico, ricevendo la solidarietà anche della Lega. FRASI VERGOGNOSE Se n’è fatto interprete per tutti il governatore Alberto Stefani, all’inizio dell’intervento sulla manovra contabile: «Credo di interpretare gli intendimenti di tutta l’aula nel condannare frasi vergognose che nel 2026 non possono essere ancora ammissibili». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Monica Sambo, consigliera regionale Pd sotto attacco social: «Violenza e sessismo contro di me, denuncio». ?Lega: «Non c?è spazio per l?inciviltà»

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