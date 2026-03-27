Moneta battezza l' Amazon italiana Bomba sulla casa

Da ilgiornale.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In edicola da domani, il nuovo numero di Moneta analizza l'offerta pubblica di acquisto avanzata da Poste su Tim, entrando nel dettaglio delle strategie e degli obiettivi dell'operazione. La rivista, distribuita con Il Giornale, Libero e Il Tempo, approfondisce gli scenari futuri legati alla proposta e fornisce informazioni sui passaggi principali dell'iniziativa.

L'affondo di Poste su Tim è arrivato a destinazione e il nuovo numero di Moneta, da domani in edicola con Il Giornale, Libero e Il Tempo, entra nel cuore dell'Opas, svelandone strategia, obiettivi e scenari futuri. Ma mentre si guarda avanti, l'analisi guarda anche indietro: nell'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini, si ripercorre la storia di Tim sotto una lente critica. I riflettori si accendono anche su Mps, in vista dell'assemblea del 15 aprile chiamata a rinnovare i vertici, e su Cir, sospesa tra la continuità dell'eredità di Carlo De Benedetti e la tentazione di scelte più drastiche. Spazio anche al conflitto in Medio Oriente che inizia a presentare il conto all'economia reale, con ricadute sui comparti energivori, ma anche sull'agricoltura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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