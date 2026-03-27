Moneta battezza l' Amazon italiana Bomba sulla casa

In edicola da domani, il nuovo numero di Moneta analizza l'offerta pubblica di acquisto avanzata da Poste su Tim, entrando nel dettaglio delle strategie e degli obiettivi dell'operazione. La rivista, distribuita con Il Giornale, Libero e Il Tempo, approfondisce gli scenari futuri legati alla proposta e fornisce informazioni sui passaggi principali dell'iniziativa.

L'affondo di Poste su Tim è arrivato a destinazione e il nuovo numero di Moneta, da domani in edicola con Il Giornale, Libero e Il Tempo, entra nel cuore dell'Opas, svelandone strategia, obiettivi e scenari futuri. Ma mentre si guarda avanti, l'analisi guarda anche indietro: nell'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini, si ripercorre la storia di Tim sotto una lente critica. I riflettori si accendono anche su Mps, in vista dell'assemblea del 15 aprile chiamata a rinnovare i vertici, e su Cir, sospesa tra la continuità dell'eredità di Carlo De Benedetti e la tentazione di scelte più drastiche. Spazio anche al conflitto in Medio Oriente che inizia a presentare il conto all'economia reale, con ricadute sui comparti energivori, ma anche sull'agricoltura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Moneta battezza l'Amazon italiana. Bomba sulla casa Articoli correlati Leggi anche: Il figlio di Maduro battezza la piazza rossa italiana Leggi anche: Moneta, vado a vivere da solo e cerco casa Professor Ask Me Anything: War in Iran | 26SP Office Hours #12