Mondiali più vicini con Tonali e Kean Italia-Irlanda del Nord 2-0 E adesso la Bosnia

L'Italia ha battuto l'Irlanda del Nord 2-0, conquistando così un biglietto per la partita decisiva di playoff. La sfida si terrà a Zenica il 31 marzo contro la Bosnia-Erzegovina, che ha superato il Galles ai rigori dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari e un punteggio di 5-3 ai calci di rigore. Tra i giocatori coinvolti ci sono anche Tonali e Kean.

AGI - L' Italia vince 2-0 contro l' Irlanda del Nord e vola a Zenica il 31 marzo per giocarsi la finale playoff - pass necessario per andare ai Mondiali 2026 - contro la Bosnia-Erzegovina che ha vinto a Cardiff sul Galles 5-3 dopo i calci di rigore (1-1 i tempi regolamentari). A Bergamo decisive nel secondo tempo le reti di Tonali e Kean. Il ct Gennaro Gattuso ha confermato le aspettative della vigilia schierando il 3-5-2 e confermando gli undici ipotizzati alla vigilia, con Kean e Retegui a far coppia in attacco supportati da Barella, Locatelli e Tonali in mezzo al campo. Sulle corsie esterne Dimarco e Politano, con il trio Mancini-Bastoni-Calafiori a protezione di Donnarumma. 🔗 Leggi su Agi.it

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