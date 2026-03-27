La Ghost Record ha annunciato l’ingresso nel suo roster della band Moina, un gruppo di Alternative Rock. A breve sarà pubblicato il loro primo album, intitolato “Mamanonmama”. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’etichetta, senza fornire dettagli aggiuntivi sui tempi di uscita o sui contenuti del disco.

La Ghost Record è orgogliosa di annunciare l’ingresso in roster dell’Alternative Rock band dei Moina che pubblicheranno a breve l’album di debutto dal titolo “Mamanonmama”. L’album sarà disponibile in formato fisico e nei principali digital stores. Queste le dichiarazioni della band: Siamo carichi e felici di entrare nella Roster della Ghost Record, dove abbiamo trovato disponibilità e professionalità. Spero che questo primo album sia apprezzato per la spontaneità genuina di portare, all’anima di chi ci ascolterà, la passione e l’arte, con cui abbiamo concepito le nostre canzoni. I brani trattano di amori vivi e sofferti, di storie della sfera sentimentale, dove si possono anche ritrovare immagini di vita che ognuno di noi potrebbe aver vissuto. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Moina , in arrivo “Mamanonmama”, l’album di debutto per Ghost Record

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