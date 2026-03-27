Nel fine settimana, la Rai trasmetterà due programmi dedicati a Modena, offrendo uno sguardo sulla città e le sue caratteristiche. La programmazione inizia sabato 28 marzo alle 12, con trasmissioni che si concentrano sui diversi aspetti di Modena, visibili sugli schermi della rete pubblica.

Domani, sabato 28 marzo su Rai1 con Linea Verde Italia, domenica 29 su Rai5 con “Modena, l'ombra della torre”: due approfondimenti tra tradizioni, arte e identità Un fine settimana sugli schermi della Rai per raccontare Modena in tutte le sue sfumature. Domani, aabato 28 marzo, a partire dalle 12.20 su Rai1, la città è protagonista di Linea Verde Italia, mentre domenica 29 marzo alle 14 su Rai5 è al centro del documentario "Modena, l'ombra della torre", per la regia di Giuseppe Sansonna. La puntata di Linea Verde Italia propone un viaggio tra sapori, tradizioni e identità, partendo da Piazza Grande, la Ghirlandina e il Duomo, il complesso romanico riconosciuto patrimonio mondiale Unesco. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Modena protagonista sulla Rai: nel weekend due programmi raccontano la città

Articoli correlati

Come cambia il palinsesto della Rai con le Olimpiadi? I programmi cancellati in tv per due settimane. E su Rai 1 per la Cerimonia d’Apertura…Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono già incominciate con le prime gare, ma bisognerà aspettare le ore 20.

Il Centro Trapianti di Modena protagonista di Elisir su Rai TreIl Centro Trapianti dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Modena, diretto dal prof.

Altri aggiornamenti su Modena protagonista

Discussioni sull' argomento Trofeo Nazionale Under 17: Giorgia Gennaro e Riccardo Spagnolini trionfano a Modena; Il 28 marzo Linea Verde Start a Venezia, unica al mondo per saperi e tradizioni; Valsa, non c’è un domani. A Piacenza per vincere; Fiocco azzurro in casa Sotero-Benedetti: benvenuto Andrea!.

Il mondo del volontariato. Il gruppo Verde e Panchine protagonista sulla RaiGrande festa ieri mattina ai Giardini Ducali dove le telecamere della Rai, Linea Verde nello specifico, hanno dedicato un servizio ai fantastici volontari del gruppo Verde e Panchine che in questi ... ilrestodelcarlino.it

Modena nel dopoguerra è stata protagonista di una storia troppo poco raccontata: i “treni della felicità”. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale oltre 10mila bambini provenienti dalle zone più povere d’Italia furono ospitati per alcuni anni da famiglie modenes - facebook.com facebook

Aceto Balsamico di Modena (@TutelaBalsamico) / Posts and Replies x.com