A Strozza, in provincia di Bergamo, è stata scoperta la profanazione della tomba di famiglia di Pamela Genini, modella uccisa dal suo compagno il 14 ottobre. La mattina di lunedì, è stato trovato che la bara era stata aperta e la testa della vittima, che era stata sepolta lì, era stata tagliata e rubata. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un gesto deliberato e inquietante scoperto durante la tumulazione: indagini in corso nel massimo riserbo, mentre la famiglia e la comunità locale sono sotto shock A fare la macabra scoperta sono stati il custode del cimitero, gli addetti delle pompe funebri e il sacerdote del paese, presenti per la tumulazione. Fin dai primi momenti qualcosa è apparso anomalo: le viti della bara risultavano rimosse e il mastice del legno era stato sostituito, segni evidenti di una manomissione recente. Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine. All’apertura del feretro, la scena si è rivelata ancora più sconvolgente: la testa della giovane era stata tagliata e asportata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Modella uccisa dal compagno: hanno tagliato e rubato la testa dalla bara

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La modella era stata uccisa lo scorso ottobre dal compagno. - facebook.com facebook

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