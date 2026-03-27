Le leader dei principali schieramenti politici si preparano a eventuali elezioni anticipate, mantenendo alta la guardia e la disponibilità al voto. Entrambe dichiarano di essere pronte a scendere in campo in qualsiasi momento, anche se al momento non ci sono segnali ufficiali di un'eventuale convocazione elettorale. La discussione sulla possibilità di elezioni anticipate rimane aperta tra le parti politiche.

Così le due coalizioni vogliono rendere permanenti i comitati referendari (preparandosi alle urne). La segretaria del Pd ai civici; "Dateci una mano" Intese con Meloni, foto, ma l'autonomia (che non c'è) dal 2025 al 2026 è peggiorata. Il caso Veneto Giovinezza, giovinezza. Le truppe di Marina Berlusconi, le vecchie nuove leve di Forza Italia Non vogliono farsi trovare impreparati, ché, chissà, andare a votare anticipatamente “non succede, ma se succede?”. E allora cercano di non disperdere il lavoro fatto finora. Da una parte e dall’altra, nella maggioranza e tra l’opposizione. Per ragioni diverse. Ne sanno qualcosa in Forza Italia, dove il vicepremier Tajani ha chiesto ai suoi di trasformare i comitati referendari in comitati permanenti “per una giustizia giusta”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Mobilitazione permanente”. Meloni e Schlein si tengono pronte al voto

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