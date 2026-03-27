Mlacic confessa | Ecco perché ho rifiutato l’Inter

Branimir Mlacic ha rivelato di aver rifiutato un trasferimento all’Inter, nonostante fosse molto vicino a firmare con il club nerazzurro. La sua decisione ha portato a un cambio di percorso nella carriera del calciatore, che ha scelto di non unirsi alla squadra milanese. La notizia è stata confermata dallo stesso giocatore, che ha spiegato le ragioni della sua scelta.

Branimir Mlacic è stato a un passo dall’ Inter, ma alla fine la sua carriera ha preso una strada diversa. Il giovane difensore croato, classe 2007, è passato all’Udinese dall’Hajduk Spalato negli ultimi giorni del mercato di gennaio, dopo che la trattativa con i nerazzurri non si è concretizzata. A raccontare i retroscena è stato lo stesso Mlacic, che ha spiegato come l’interesse dell’Inter fosse reale ma che, alla fine, abbia scelto un percorso diverso per la propria crescita. “Essere cercato da un club come l’Inter è un grande onore”, ha dichiarato il difensore croato. “Ma penso che nella carriera sia importante non bruciare le tappe. Spero che arrivi il momento in cui sarò pronto per un livello del genere”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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