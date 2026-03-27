Minori ad un click dai video porno | l?Ue contro quattro siti

L’Unione Europea ha avviato un’azione legale contro quattro siti web di contenuti pornografici accessibili ai minori con un semplice clic. Il settore del porno online è molto sviluppato, con l’Italia che si colloca tra i paesi con il più alto numero di utenti. La questione riguarda in particolare la facilità di accesso ai contenuti da parte dei minori attraverso queste piattaforme.

Un mercato florido, quello del porno on line, che vede l’Italia ai primi posti della classifica mondiale. Per molti siti la protezione dei minori dai contenuti pornografici consiste in un semplice clic su un pulsante (“Confermi di essere maggiorenne?”), senza verifiche sull’età dell’utente. Ora Bruxelles e Roma si muovono contro il porno accessibile troppo facilmente ai minorenni. Per la Commissione europea Pornhub, Stripchat, Xnxx e XVideos hanno violato la legge Ue sui servizi digitali, il Dsa (Digital services act) per non aver protetto i minori dall’esposizione ai contenuti per adulti. Se le violazioni fossero confermate, i siti rischierebbero sanzioni pecuniarie - proporzionate all'infrazione - fino al 6% del fatturato annuo globale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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