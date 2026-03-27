minaccia i carabinieri pomeriggio di tensione in via farnesiana

Nel pomeriggio di martedì 24 marzo, in via Farnesiana, i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti su richiesta di una donna che ha segnalato un comportamento sempre più agitato del suo compagno. Durante l’intervento, quest’ultimo ha minacciato i militari, scatenando un momento di forte tensione nella zona. Non sono stati riferiti dettagli su eventuali conseguenze o arresti.

Una donna ha chiamato aiuto per gli atteggiamenti del compagno, poi denunciato per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale Attimi di forte tensione nel pomeriggio di martedì 24 marzo in via Farnesiana, dove i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto lanciata da una donna, preoccupata per il comportamento sempre più agitato del compagno. L’episodio si è poi concluso con la denuncia dell’uomo per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. I militari sono arrivati sul posto intorno alle 16:30 trovandosi davanti un uomo in evidente stato di alterazione. Alla... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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