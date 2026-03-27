Milano premio CX Store 2026 | i Supermercati Piccolo ancora primi per il settore Panetteria – Pasticceria

Per il quarto anno consecutivo, i reparti di panetteria e pasticceria dei supermercati Piccolo hanno ricevuto il premio CX Store 2026, riconoscimento dedicato all’eccellenza nel settore. La premiazione si è svolta a Milano, confermando ancora una volta la posizione di leadership dei supermercati nel settore specifico. La vittoria si basa sui risultati ottenuti nel corso dell’ultimo anno.

Milano – Per il quarto anno consecutivo i reparti panetteria – pasticceria dei Supermercati Piccolo si aggiudicano l’ambito premio CX Store 2026. Ancora una volta, l’importante realtà guidata da Michele Piccolo si conferma quale eccellenza italiana. La manifestazione si è svolta oggi – 26 marzo 2026 – presso l’hotel Gallia di Milano, alla presenza di esperti del settore e rappresentanti della Gdo – Grande distribuzione organizzata –. L’evento, giunto alla sua settima edizione, ha avuto come focus speciale la presentazione dei risultati dell’indagine sugli orientamenti delle famiglie, evidenziate attraverso l’analisi di un campione significativo di ben 25 mila famiglie, condotto da Norstat. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Milano, premio CX Store 2026: i Supermercati Piccolo ancora primi per il settore Panetteria – Pasticceria Articoli correlati Comunicato Stampa: Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. Sole365 si riconferma al CX Store Award 2026 con due premi sull'ortofruttaIl brand ha ricevuto, per il quinto anno consecutivo, il riconoscimento per il “Miglior Reparto Ortofrutta” e, per il secondo anno di fila, quello...