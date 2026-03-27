Il Milan si prepara a rinnovare la strategia dell’Under23, con particolare attenzione ai giocatori Silva e Castro. Oggi, venerdì 27 marzo, le principali notizie riguardano le recenti attività della squadra in Serie A, le mosse sul mercato e le novità riguardanti il settore giovanile. La società sta valutando le prossime mosse per rafforzare il progetto di sviluppo dei giovani talenti.

Nella giornata di oggi, venerdì 27 marzo, molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente visto il prossimo impegno in campionato: la gara contro il Napoli. Spazio, però, anche alla nazionale Italiana, reduce da una bellissima vittoria contro l'Irlanda del Nord. Tempo anche per il calciomercato, con diversi nomi che stuzzicano i rossoneri. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA Il progetto Milan Futuro continua a crescere sempre di più., ma sempre più importante. La retrocessione dello corso anno ha portato dei benefici, facendo capire cosa sarebbe servito alla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan tra presente e futuro: la nuova strategia dell’U23. Occhi su Silva e Castro?

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