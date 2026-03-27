L’attaccante messicano ha ripreso l’attività in campo dopo un periodo di assenza, giocando contro il Torino. Per lui, i prossimi due mesi saranno decisivi per stabilire il suo ruolo nel team e il suo futuro professionale. La squadra si prepara a un periodo di partite cruciali che potrebbero influenzare le decisioni sulla sua permanenza.

Come sottolinea 'Il Corriere dello Sport' Santiago Gimenez avrà tutto il mese di aprile e quello di maggio per convincere Allegri e la dirigenza del Milan a puntare su di lui anche in vista della prossima stagione. Non solo il Diavolo: l'obiettivo del messicano è anche quello di recuperare la nazionale del Messico in vista dei prossimi Mondiali. Due obiettivi che non sarebbe semplici: in nazionale il titolare è Raul Jimenez, mentre nel Milan parte dietro nelle gerarchie a causa del lungo stop post operazione. L'attaccante messicano ha parlato proprio dell'operazione e del dolore alla caviglia: "Ho deciso di continuare, ho preso farmaci per poter giocare, finché non sono arrivato a un punto in cui non potevo più proseguire, nemmeno correre, mi faceva molto male. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per Gimenez due mesi fondamentali: vuole il Diavolo e il Messico

Articoli correlati

Milan, scatta l’ora di Gimenez: due mesi per salvare il futuro in rossoneroIl Milan ritrova la sua scommessa più attesa: Santiago Gimenez è ufficialmente tornato a disposizione di Massimiliano Allegri.

Leggi anche: Giménez, niente convocazione con il Messico. Ma forse sarà chiamato per Milan-Torino

Santi Giménez y su ascenso imparable en el Milán

Una raccolta di contenuti su Milan per Gimenez due mesi fondamentali...

Temi più discussi: Rinascita Gimenez: ecco perché al Milan sta convincendo tutti; Il Milan ritrova il Bebote Gimenez, l'attaccante messicano pronto per il rush finale: Mi sento bene e voglio aiutare la squara!; Milan, perché la coppia Leao-Pulisic non funziona: tutti i numeri e le soluzioni per il futuro. Gimenez può essere la soluzione del problema; Allegri pre Milan-Torino: Il Torino è una buona squadra. Gimenez? Ci sarà.

Santiago Gimenez torna al Milan e ha due mesi per dimostrare il suo valoreIl ritorno di Santiago Gimenez nel Milan: una seconda chance per dimostrare il proprio valore dopo un lungo infortunio e un periodo difficile. Il Milan si prepara ad accogliere nuovamente uno dei suoi ... notiziemilan.it

Un rinforzo per Allegri: Gimenez carico per lo sprint finale. E sul futuro al Milan ha le idee chiareSulla lista delle cose da fare di Santiago Gimenez sono scritti a lettere cubitali due obiettivi per l'estate in arrivo: partecipazione al Mondiale casalingo e permanenza al Milan. Non in ordine crono ... msn.com

Troppo Sandro, veramente troppo #ACMilan - facebook.com facebook

MN - Ravezzani: "Quando il Milan si è avvicinato all'Inter, due settimane fa, avevo detto che non credevo al Milan che vince lo scudetto" x.com