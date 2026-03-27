Il difensore serbo, arrivato nel club milanese, ha attirato l’attenzione di alcuni club di Premier League. Per portarlo via dal Milan, si parla di una cifra molto elevata. Da quando l’allenatore ha preso il comando, la linea difensiva del club ha subito un cambio di rotta. La situazione attuale riguarda quindi il possibile trasferimento e le richieste economiche necessarie.

Un difensore che sembra nato per San Siro, un club che ha riscoperto il gusto di difendere insieme, e una tentazione d’Oltremanica che fa rumore: qual è il futuro di Strahinja Pavlovic? Da quando è arrivato Massimiliano Allegri, la fase arretrata del Milan ha cambiato pelle. È un fatto visibile, anche senza grafici: squadra corta, linea alta quando serve, pochi fronzoli. (AnsaFoto) – serieanews.com In questo quadro, Strahinja Pavlovic è passato da investimento a pilastro. Pagato circa 20 milioni nell’estate 2024 dal Salisburgo, il serbo aveva faticato nella prima annata. Ritmi diversi, responsabilità pesanti, un momento collettivo complicato. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Milan, Pavlovic piace in Premier: serve una cifra bomba per portarlo via

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