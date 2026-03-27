Durante la partita, Sandro Tonali si è distinto come il giocatore più efficace per la squadra italiana, contribuendo alla vittoria contro l'Irlanda del Nord. Il centrocampista ha segnato un gol, rafforzando la sua posizione come elemento chiave del reparto mediano. Questo risultato si aggiunge a una serie di prestazioni positive che hanno consolidato la sua presenza nel team.

L'Italia ha battuto l'Irlanda del Nord e giocherà martedì sera in trasferta la gara decisiva per entrare ufficialmente a fare parte delle squadre dei prossimi Mondiali. Sulla strada degli Azzurri la Bosnia di Edin Dzeko. Ieri sera è stato decisivo l'ex Milan Sandro Tonali: l'ex centrocampista rossonero oggi al Newcastle ha segnato il gol che ha sbloccato la partita nel secondo tempo e ha giocato una gara quasi perfetta nelle due fasi. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Se vale il vecchio detto che i gol si pesano e non si contano, la saetta con la quale ci spinge verso la finale vale oro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il gol di Tonali è un’ulteriore conferma: il Diavolo aveva già il centrocampista perfetto

Articoli correlati

Leggi anche: Milan-Inter, il giallo del gol di Carlos Augusto: Doveri aveva già fischiato? Cosa è successo davvero

Ex Milan, giorno importante per Tonali: il centrocampista diventa papà per la prima volta!NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - JANUARY 07: Sandro Tonali of Newcastle United arrives at the stadium prior to the Premier League match between...

Una selezione di notizie su Milan il gol di Tonali è un'ulteriore...

Temi più discussi: Tonali: 'Nel primo tempo abbiamo visto un po' di mostri, ma…'; Sandro Tonali; Italia, Tonali: Abbiamo visto i mostri... Non hai paura, ma può succedere. E' il goal più importante della mia carriera, assieme a Lazio-Milan; La banda Gattuso torna a respirare: Tonali e Kean le regalano la finale.

Italia-Irlanda del Nord, Tonali segna e ricorda il Milan: Gol più importante come…Nel post-partita a Sky Sport, l'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali paragona l'importanza del gol di stasera a uno segnato in rossonero ... spaziomilan.it

Italia, Tonali: Abbiamo visto i mostri... Non hai paura, ma può succedere. E' il goal più importante della mia carriera, assieme a Lazio-MilanLe parole del centrocampista del Newcastle sulla gara vinta dall'Italia. msn.com

#Milan, il gol di #Tonali è un'ulteriore conferma: il Diavolo aveva già il centrocampista perfetto. Ecco cosa manca al Diavolo nella nostra analisi nei commenti. - facebook.com facebook

Gattuso: "Ero al Napoli, provai a portare Tonali da me. Il Milan fu più bravo" x.com