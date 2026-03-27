A Milano, la squadra di Serie D guidata dall’allenatore Massimo Oddo prosegue con risultati positivi, mantenendo un ritmo interessante nella stagione in corso. Tra i giocatori più giovani e promettenti c’è Emanuele Sala, che si sta distinguendo per le sue prestazioni e il contributo alla squadra. I numeri relativi alle sue apparizioni e alle sue reti evidenziano un ruolo importante nel cammino stagionale.

Il Milan Futuro continua con il suo lavoro: in questa stagione la squadra di Massimo Oddo sta dando grande spazio ai giovani del settore giovanile rossonero con un solo obiettivo, ovvero quelli di formarli e farli crescere con la prospettiva di giocare in prima squadra. Il percorso fatto da Davide Bartesaghi, titolarissimo del Milan di Massimiliano Allegri. In questa stagione l'Under 23 rossonera è migliorata molto e sta facendo bene in Serie D: al momento sono secondi in classifica del Gruppo B con prestazioni ottime. Tra i giocatori decisamente più interessanti resta il classe 2007 Emanuele Sala che ha giocato anche da titolare con l'Italia Under 19 nella recente sfida contro l'Ungheria giocando da vertice basso del 4-3-3 azzurro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, i talenti del futuro: ecco i numeri e come sta andando il giovane Sala

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