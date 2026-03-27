Il Milan sta monitorando la situazione di Antonio Silva, difensore del Benfica, che potrebbe lasciare il club in estate. Si parla di un possibile trasferimento a un costo contenuto, considerando le trattative di mercato in corso. La società rossonera valuta l'opportunità di inserire Silva nel proprio reparto difensivo, con l'obiettivo di rinforzare la linea difensiva senza grandi investimenti.

Come riportato dal giornalista di SkySport Germania Florian Plettenberg il difensore Antonio Silva potrebbe partire durante il calciomercato estivo nonostante il Benfica stia tentando di rinnovare il contratto in scadenza nel 2026. Quello che interessa è la cifra: secondo l'esperto di mercato potrebbe aggirarsi sui 15-25 milioni di euro. Ci sarebbe un interesse molto concreto di squadre della Bundesliga. Ecco il post su X. Milan perché non pensarci davvero? Il giocatore è stato accostato in passato ai rossoneri quindi è un profilo conosciuto dalla dirigenza del Diavolo. Il costo del cartellino è ottimo vista la caratura e l'età del giocatore (classe 2003). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, guarda Antonio Silva: potrebbe essere un super colpo a una cifra contenuta

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