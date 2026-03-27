Milan Femminile Bakker in vista del finale di stagione | Noto i progressi individuali e di squadra

In vista del finale di campionato di Serie A Femminile, l'allenatrice della squadra femminile del Milan ha commentato i progressi raggiunti, evidenziando miglioramenti sia a livello individuale che di gruppo. Durante una conferenza stampa, ha sottolineato come le giocatrici abbiano mostrato sviluppo nelle ultime partite e ha anticipato le prossime sfide della squadra.

Mancano solo cinque partite alla fine delle Serie A Femminile. 450 minuti in cui le rossonere inseguono un sogno: recuperare i quattro punti che distaccano le rossonere di coach Suzanne Bakker dal terzo posto (occupato dalla Juventus), posizionamento che garantirebbe l'accesso ai preliminari della Women's Champions League. A proposito del rush finale, si è espressa l'allenatrice rossonera Suzanne Bakker ai microfoni del club rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Da allenatrice noto chiaramente i progressi individuali delle giocatrici e di squadra. Siamo diventate più consistenti e solide come proposta di gioco, e questo è un passo in avanti molto importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, Bakker in vista del finale di stagione: “Noto i progressi individuali e di squadra” Articoli correlati Milan Femminile, le rossonere brillano in Nazionale: segnali positivi per Bakker in vista della JuventusLa sosta per le Nazionali si chiude con indicazioni incoraggianti per il Milan Femminile. Milan, cambio modulo in vista per il finale di stagione: Allegri rifletteMilan, cambio modulo in vista? Questa è la domanda che aleggia nelle menti di tutti i tifosi rossoneri, am anche nella testa di Massimiliano Allegri... Approfondimenti e contenuti su Milan Femminile Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-COMO; AC Milan-Como Women 0-0, Serie A Women 2025/2026: intervista di Coach Suzanne Bakker; Milan femminile, finisce a reti bianche il derby con il Como Women; AC Milan-Como Women 0-0, Serie A Women 2025/2026: match report. Juventus Women Milan Femminile 0-1: Kyvag regala tre punti pesantissimi a BakkerJuventus Women Milan Femminile 0-1: importantissima affermazione esterne delle ragazze di Bakker grazie ad una rete di Kyvag Il Milan Women scrive una pagina memorabile di questa stagione espugnando i ... milannews24.com Serie A Femminile, le formazioni ufficiali di Juventus-MilanQueste le formazioni ufficiali di Juventus Women-Milan Femminile, gara valida per la sedicesima giornata di Serie A Women con fischio d'inizio alle 14.00. Juventus Women: De Jong; ... milannews.it Milan Femminile, cinque partite alla fine della Serie A Women. L’analisi verso il rush finale - facebook.com facebook Milan Femminile, cinque partite alla fine della Serie A Women. L’analisi verso il rush finale x.com