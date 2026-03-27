Milan-Castro il Bologna alza il muro | Santiago è incedibile

Il club di Bologna ha annunciato che Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004, rimarrà in squadra e non sarà ceduto. Non sono stati forniti dettagli sulle trattative con il Milan, che aveva mostrato interesse per l’attaccante. La società rossoblù ha ribadito che Castro è considerato un elemento incedibile e che non sono previste trattative in corso.

Il Milan mette nel mirino Santiago Castro, ma il Bologna alza il muro: l’attaccante argentino classe 2004 è stato dichiarato incedibile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza felsinea — guidata dall’Ad Fenucci e dal Dt Sartori — non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello nella prossima sessione estiva, considerandolo il perno centrale del progetto tecnico di Vincenzo Italiano per la stagione 20262027. Nonostante il forte interesse dei rossoneri, che vedono in Castro il profilo ideale per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri, la bottega emiliana non sembra disposta a trattare, forte di un investimento da 10 milioni di euro (gennaio 2024) che sta già dando frutti importanti in termini di crescita e prestazioni. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan-Castro, il Bologna alza il muro: “Santiago è incedibile” Articoli correlati Calciomercato Milan, Castro piace ai rossoneri! Il Bologna alza il muro: prezzo fissato e concorrenza dalla PremierCalciomercato Milan, Castro piace ai rossoneri! Il Bologna alza il muro: prezzo fissato e concorrenza dalla Premier Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid... Calciomercato, Castro piace al Milan: per il Bologna è praticamente incedibileNei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse del Milan per Santiago Castro attaccante del Bologna che potrebbe essere il rinforzo per il... Approfondimenti e contenuti su Milan Castro il Bologna alza il muro... Temi più discussi: Castro piace ad Allegri, è un'idea per l'attacco del Milan; Santiago Castro nel mirino del Milan: la posizione del Bologna e la valutazione del cartellino; Calciomercato Milan, occhi su Castro per l'attacco: i dettagli e le cifre del possibile affare; Il Milan pensa a Castro, il Bologna resiste: servono 40 milioni. Dal Milan alla Premier, tutti in fila per Castro. Il Bologna fa muro: intoccabile almeno per un altro annoLa dirigenza vuole trattenere l'attaccante in un'estate dove potrebbero salutare due colonne come Freuler e Lucumì ... corrieredellosport.it Il Bologna dichiara incedibile l’attaccante Santiago Castro nonostante l’interesse del MilanIl futuro di Santiago Castro tra le ambizioni del Milan e la ferma volontà del Bologna di trattenerlo. La situazione è complessa e coinvolge diversi club di spicco. Il Milan continua a lavorare per ri ... notiziemilan.it #Calciomercato, #Castro piace al #Milan: per il Bologna è praticamente incedibile #SempreMilan x.com Castro al Milan Dall’entourage dell’argentino emerge particolare cautela. Per Gila… - facebook.com facebook