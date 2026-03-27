Nel match dell'Under 21, il difensore del Milan ha fornito due assist decisivi nella vittoria contro la Macedonia del Nord. La sua prestazione ha attirato l'attenzione, lasciando un segnale chiaro nel panorama calcistico giovanile. La partita si è svolta ieri, con il giocatore che si è distinto per contributi offensivi e difensivi, confermando il suo ruolo chiave nella squadra italiana.

Milan, Davide Bartesaghi è stato decisivo per la vittoria dell'Italia Under 21 contro la Macedonia del Nord nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei di categoria. Due assist per il terzino rossonero che ha dominato in lungo e in largo sia in attacco che in difesa. Un ulteriore segnale al Milan in vista del presente e del futuro della squadra rossonera. Bartesaghi è un elemento fondamentale per la squadra di Allegri. Ecco le pagelle dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> La sicurezza dei grandi. Suo il pallone che sblocca la partita. E non è l'unica discesa mancina. Voto: 7. PROSSIMA SCHEDA>>> Prima sgasata dell’esterno dopo 4’ e primo assist vincente - poi la Macedonia lo triplica e le cose si fanno più complicate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Bartesaghi due assist con l’Under 21 e dominio totale: messaggio chiaro a Gattuso

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