Mike & Nick & Nick & Alice recensione | un' action comedy senza personalità

Un nuovo film con Vince Vaughn, James Marsden ed Eiza Gonzalez vede i tre attori protagonisti impegnati in una commedia d'azione che, secondo alcune recensioni, risulta priva di una forte identità. La pellicola presenta scene movimentate, ma sembra mancare di una direzione chiara che dia coesione alla narrazione. La produzione ha ricevuto commenti critici riguardo alla sua originalità e all'impatto complessivo.

Vince Vaughn, James Marsden e Eiza Gonzalez sono i tre protagonisti di un film che, a tratti, sembra disinteressato verso ciò che racconta. Su Disney+. Non basta un approccio gigione, non bastano sterzate stilistiche anni Ottanta (e Novanta) e non possono bastare un pugno di battute ben assestate per rendere una commedia degna di occupare un'ora e cinquanta del nostro tempo. Senza girarci troppo intorno, Mike & Nick & Nick & Alice - titolo che omaggia Bob & Carol & Ted & Alice del 1969 - gira a vuoto, risultando a tratti risibile, nonché svogliato nel portare avanti la fatidica e canonica buona idea, nata dalla pena del regista BenDavid Grabinski, che alla lunga risulta difficile da digerire, nonostante il fattore Vince Vaughn. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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