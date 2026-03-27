Mike & Nick & Nick & Alice recensione | action comedy senza personalità

Un film con protagonisti Vince Vaughn, James Marsden ed Eiza Gonzalez viene descritto come un'action comedy priva di carattere distintivo. La pellicola presenta scene di azione e momenti comici, ma sembra mancare di una forte identità narrativa e di uno stile riconoscibile. La recensione suggerisce che, in alcuni passaggi, il film appaia come poco coinvolgente e poco curato.

Vince Vaughn, James Marsden e Eiza Gonzalez sono i tre protagonisti di un film che, a tratti, sembra disinteressato verso ciò che racconta. Su Disney+. Non basta un approccio gigione, non bastano sterzate stilistiche anni Ottanta (e Novanta) e non possono bastare un pugno di battute ben assestate per rendere una commedia degna di occupare un'ora e cinquanta del nostro tempo. Senza girarci troppo intorno, Mike & Nick & Nick & Alice - titolo che omaggia Bob & Carol & Ted & Alice del 1969 - gira a vuoto, risultando a tratti risibile, nonché svogliato nel portare avanti la fatidica e canonica buona idea, nata dalla pena del regista BenDavid Grabinski, che alla lunga risulta difficile da digerire, nonostante il fattore Vince Vaughn. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mike & Nick & Nick & Alice, recensione: action comedy senza personalità Articoli correlati Mike & Nick & Nick & Alice, recensione: un'action comedy senza personalitàVince Vaughn, James Marsden e Eiza Gonzalez sono i tre protagonisti di un film che, a tratti, sembra disinteressato verso ciò che racconta. Leggi anche: Mike & Nick & Nick & Alice, la commedia action su Disney+: trailer, trama, cast e quando esce Una selezione di notizie su Mike amp Nick amp Nick amp Alice... Temi più discussi: Mike & Nick & Nick & Alice, recensione: un'action comedy senza personalità; Mike & Nick & Nick & Alice, la commedia action di Disney+; Recensione cinematografica zu Mike & Nick & Nick & Alice ? Il doppio killer; Mike & Nick & Nick & Alice: la nuova commedy action Disney +. Mike & Nick & Nick & Alice, recensione: un'action comedy senza personalitàVince Vaughn, James Marsden e Eiza Gonzalez sono i tre protagonisti di Mike & Nick & Nick & Alice. Un film che, a tratti, sembra disinteressato verso ciò che racconta. Su Disney+. movieplayer.it Movie Review: Vince Vaughn, James Marsden lead quirky action-comedy ‘Mike & Nick & Nick & Alice’This might also be a streaming-era production, debuting on Hulu and Disney+ on Friday, but it’s clear from the very first moments that Mike & Nick & Nick & Alice isn’t just a generic facsimile of a ... pressdemocrat.com L’atterraggio ai 260km/h di Mike Browne… notare il posteriore North Irland _ SideyUK _ - facebook.com facebook