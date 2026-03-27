Migranti Vannacci esulta dopo l' ok del Parlamento Ue per i Cpr | Meno ipocrisia ma più sicurezza legalità e difesa dei confini - VIDEO
Il Parlamento europeo ha approvato nuove misure che riguardano i centri di permanenza per i migranti, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e la gestione dei confini. Un eurodeputato ha commentato l'esito dell'approvazione, affermando che si tratti di un passo verso una maggiore legalità e meno ipocrisia. In un messaggio su Facebook, ha anche usato il termine
In un suo post su Facebook, l'eurodeputato scrive: "Noi la chiamiamo con il suo nome: remigrazione; meno ideologia, meno ipocrisia ma più buon senso" Roberto Vannacci esulta dopo il voto del Parlamento europeo che ha approvato l’avvio dei negoziati sulla nuova direttiva sui rimpatri, aprendo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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