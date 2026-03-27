Dopo il voto in plenaria a Bruxelles sulla gestione dei flussi migratori, si è acceso un dibattito tra le diverse forze politiche europee. La decisione di promuovere un modello simile a quello italiano e albanese ha suscitato reazioni contrastanti, con la sinistra che ha reagito con dure proteste e accuse. La discussione si è concentrata su rimpatri sicuri e politiche migratorie condivise, evidenziando le tensioni tra le varie posizioni.

Il day after il voto in plenaria a Bruxelles su migranti, gestione dei flussi e rimpatri sicuri, diventa la data che stigmatizza il successo del governo italiano e del modello Albania, e il giorno di ordinaria follia della sinistra in crisi di nervi che sclera e attacca alla cieca. Sì, perché mentre tra i banchi del Parlamento europeo si sancisce il trionfo della linea Meloni, a Roma e nelle cancellerie progressiste va in scena lo spettacolo grottesco di una sinistra rimasta senza argomenti, se non quelli dell’insulto e dell’iperbole drammatica. E guarda caso, nel campo largo si registra il fenomeno più eclatante: la “crisi isterica” collettiva. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, la Ue copia l’Italia e promuove Meloni e la sinistra schiuma: Pd e Avs al delirio con scenette social e scenari apocalittici (video)

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