Miami Open 2026 p 6 | Sinner fa salire la pressione su Alcaraz!

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali al Miami Open 2026 dopo aver battuto Frances Tiafoe con un punteggio di 6-2 6-2. Con questa vittoria, l’italiano ha ottenuto la sua quindicesima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, senza aver perso un set durante questa serie. La sua performance ha aumentato la pressione su Alcaraz, che si trova ancora in gara.

Prestazione impeccabile di Jannik Sinner, che approda in semifinale al Masters 1000 di Miami battendo Frances Tiafoe con un netto 6-2 6-2 L’azzurro centra la 15ª vittoria consecutiva nei Masters 1000 senza perdere nemmeno un set. Il “Dolomiti Kid” si muove veloce verso il numero 1 del ranking. Anche perché pare abbia confermato di voler giocare tutti i Masters sulla terra battuta: una notizia non buona per i tifosi di Carlos Alcaraz. Prossima sfida: semifinale contro Alexander Zverev (match non prima della mezzanotte). Non perderti la diretta di TennisMania alle 9:30 sul canale YouTube di OA Sport con: • Dario Puppo • Massimiliano Ambesi •... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Miami Open 2026 p. 6: Sinner fa salire la pressione su Alcaraz! Articoli correlati Miami Open 2026, Sinner sfida Moutet al terzo turno: a Miami continua la corsa verso il Sunshine DoubleJannik Sinner torna in campo oggi, lunedì 23 marzo, per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, dove affronterà il francese Corentin Moutet in una... Miami Open 2026 su Sky e NOW: programmazione completa, Sinner guida gli azzurri dal 17 al 29 marzoSecondo combined ATP Masters 1000 e WTA 1000 della stagione sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Miami Open 2026 p. 6: Sinner fa salire la pressione su Alcaraz! Una selezione di notizie su Miami Open Temi più discussi: Miami Open 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Miami Open 2026 p. 3: Il terzo incomodo c’è davvero?!; Fils in semifinale: sfiderà Lehecka; Miami Open 2026 p. 4: Ma quale robot!? Sinner è uno spettacolo!. Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami oggi a mezzanotte. I precedenti sorridono all’azzurro: l’orario della partita, il possibile avversario in finale e do ... fanpage.it Jannik Sinner - Alexander Zverev al Miami Open 2026: quando gioca la semifinale, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATPJannik Sinner scende in campo nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo per la semifinale del Miami Open 2026 contro Alexander Zverev: scopri dove vedere la partita. olympics.com SFIDA DA BRIVIDI A MIAMI: SINNER VS ZVEREV! Sarà di nuovo Jannik Sinner contro Alexander Zverev per un posto in finale al Miami Open 2026! Il tedesco ha letteralmente travolto Cerundolo nei quarti (6-1, 6-2), confermando di essere in uno stat - facebook.com facebook #Sinner-Tiafoe: orario e dove vedere in tv e streaming il #MiamiOpen x.com