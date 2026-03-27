La Principessa Mette-Marit di Norvegia ha ottenuto un tesserino di invalidità, a causa di una condizione di salute che si è aggravata nel tempo. Recentemente, si sono intensificate le attenzioni sulla sua situazione personale, anche a seguito di un legame passato con Jeffrey Epstein. La sua salute e le questioni legali legate a questa relazione sono al centro dell’attenzione pubblica.

La Principessa Mette-Marit di Norvegia sta attraversando una fase particolarmente delicata, segnata da fragilità fisica e pressioni pubbliche sempre più intense per via del suo legame passato con Jeffrey Epstein. Senza dimenticare il figlio Marius Borg, per il quale sono stati chiesti sette anni di carcere dopo il processo delle ultime settimane (la sentenza definitiva arriverà ad aprile). Secondo la stampa norvegese, la fibrosi polmonare di cui soffre avrebbe subito un aggravamento. Alcune immagini diffuse nei giorni scorsi hanno suscitato forte preoccupazione nel Paese: la 52enne è stata vista utilizzare l’ossigeno durante una visita ospedaliera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia e il tesserino di invalidità. La malattia peggiora

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