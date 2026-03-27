Alle prime ore del mattino, la città si trova sotto un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. La previsione meteo per il nord del paese indica condizioni di tempo stabile, con poche nubi e assenza di precipitazioni. La temperatura minima registrata è stata di circa 6 gradi, con venti deboli provenienti da nord. La situazione rimane stabile anche nel resto della giornata.

meteo per ritornati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ad Asti tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro mattino stabilità prevalenza e con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano con di tutto con Cieli poco vuoi regolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle regioni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 27-03-2026 ore 06:15

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