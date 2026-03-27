Meteo | Previsioni per sabato 28 marzo

Per sabato 28 marzo, le previsioni indicano cieli sereni a Modena senza pioggia. La giornata si caratterizzerà per temperature che raggiungeranno un massimo di 18°C e un minimo di 5°C. Lo zero termico si manterrà a quota 1765 metri.

A Modena bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1765m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali e pianura romagnola giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su pianura emiliana, dorsale emiliana e dorsale romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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