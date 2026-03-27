Meteo le previsioni in Campania per venerdì 27 marzo 2026

Per venerdì 27 marzo 2026, in Campania si prevedono nubi in aumento con deboli piogge nel pomeriggio. In particolare, nella zona di Avellino, la giornata sarà caratterizzata da un incremento delle nuvole durante le ore mattutine, con precipitazioni leggere che si intensificheranno nel pomeriggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 27 marzo 2026. Avellino – Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1219m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1184m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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