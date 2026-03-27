Una donna di 47 anni è stata denunciata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento dopo essere stata fermata mentre effettuava una manovra sospetta. Durante il controllo, sono stati trovati volantini al posto delle targhe e le targhe originali erano incartate. La donna, residente nella zona, è accusata di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.

Fermata dai carabinieri dopo una manovra sospetta: scoperti volantini al posto delle targhe. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento hanno denunciato per soppressione, distruzione e occultamento di atti veri una donna 47enne, residente nella zona. Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di uscire e passeggiare per le vie della costiera Sorrentina. Per le vie del centro cittadino persone e turisti camminano e si godono il caldo sole primaverile, mentre chi vive nei dintorni sceglie di spostarsi in auto per raggiungere la zona. Ed è proprio questo, forse, che ha spinto una donna 47enne di Meta a prendere l’auto dal garage e partire. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Meta di Sorrento: “Volevo solo fare una passeggiata” ma la targa è incartata. Carabinieri denunciano una donna che non riesce nella furbata

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