Nell’ambito di un’indagine giudiziaria riguardante la sanità convenzionata a Messina, sono stati rinvenuti documenti che fanno riferimento a presunti favori e contatti finalizzati ad ottenere accreditamenti. Tra gli elementi emersi c’è anche un riferimento a una persona coinvolta, senza però menzionare i dettagli specifici. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e dinamiche interne.

C’è un passaggio tra le carte dell’inchiesta che restituisce uno degli aspetti più interessanti dell’informativa e che riguarda anche Salvatore Iacolino. “Si presenta a mio nome e gli dice che ci vediamo lunedì”: una frase che, letta da sola, potrebbe sembrare marginale ma che in realtà racchiude un presunto meccanismo più ampio, fatto di relazioni, contatti e passaggi informali. Dossier, la sezione di approfondimento e inchieste di AgrigentoNotizie, ha ricostruito una storia di procedure amministrative e iniziative imprenditoriali che cela un intreccio in cui si sovrappongono strategie, rapporti personali e, in alcuni frangenti, anche movimenti di denaro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Messina e il presunto giro di mazzette nella sanità convenzionata: favori e contatti per ottenere gli accreditamenti

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