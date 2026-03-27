A Suzuka, Andrea Kimi Antonelli si presenta con un volto diverso rispetto a poche settimane fa, dopo il successo in Cina che ha influenzato il suo modo di parlare davanti ai giornalisti. Nel frattempo, all’interno del team, si sono verificati scontri tra due piloti, con un ex pilota che ha accusato un altro di aver cambiato atteggiamento e di aver scatenato una sorta di guerriglia interna.

Andrea Kimi Antonelli arriva a Suzuka con un volto diverso rispetto a poche settimane fa: il successo in Cina ha alleggerito qualcosa anche nel modo di presentarsi davanti ai microfoni. Il sorriso è più aperto, la consapevolezza cresce e il senso è chiaro: quel primo trionfo non viene vissuto come un punto d’arrivo, ma come il vero inizio. Lo ammette lui stesso senza nascondere l’ambizione, in un’intervista al Corriere della Sera: “perché mi sono tolto un peso, ho rotto il ghiaccio e mostrato il potenziale. E so che le aspettative sono alte”. La vittoria ha inevitabilmente cambiato il rumore attorno al giovane pilota Mercedes, investito da una popolarità improvvisa anche fuori dal paddock. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Mercedes, Antonelli contro Russell: "Le sue parole sono cambiate", guerriglia nel team?

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