Il mercato del Napoli si concentra sui prossimi acquisti estivi. Secondo fonti locali, il direttore sportivo sta seguendo tre giovani profili: due provenienti dall’Argentina e uno dal Portogallo. L’obiettivo è rafforzare la rosa prima della nuova stagione, con particolare attenzione a innesti provenienti dalla Serie A e altri campionati. La società sta valutando le opzioni per completare la rosa in vista delle sfide future.

Giovanni Manna accelera su tre profili giovani per rinforzare il Napoli in vista dell’estate. Secondo Kiss Kiss Napoli, il direttore sportivo ha nel mirino due argentini e un portoghese per completare la rosa di Conte. Zeballos del Boca: l’ala argentina per l’attacco. Per il reparto offensivo gli azzurri puntano a Exequiel Zeballos. L’ala del Boca Juniors, classe 2002, rappresenta uno dei talenti più cristallini del calcio argentino. Zeballos ha le caratteristiche per adattarsi al sistema di gioco partenopeo: velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica sulla fascia. La sua giovane età garantisce margini di crescita significativi e un potenziale ancora da esprimere pienamente nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, svelati gli obiettivi per l’estate: due arrivano dalla Serie A!

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