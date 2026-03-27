Mercato Milan occhi su Castro ma il Bologna fa muro | il messaggio recapitato alle pretendenti

Il Milan sta monitorando la situazione di Castro, ma il Bologna ha chiaramente dichiarato di non voler cedere il giocatore. Le trattative tra le parti si sono incontrate con un rifiuto deciso da parte del società emiliana, che non intende liberare il calciatore nel corso della sessione di mercato. Le pretendenti sono state informate della posizione del Bologna, che ha ribadito la propria volontà di non cedere Castro.

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