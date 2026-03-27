Un articolo analizza il rapporto tra i giovani e la comunicazione politica, sottolineando che l’idea di una loro mancanza di consapevolezza sociale ed etica è sbagliata. Viene evidenziato come spesso si consideri i ragazzi disinteressati o incapaci di comprendere l’attualità, ma questa percezione non corrisponde alla realtà. La discussione si concentra sulla differenza tra semplice comunicazione e coinvolgimento reale.

di Alessandra De Guilmi L’idea che i giovani siano privi di coscienza sociale ed etica, disinteressati a ciò che accade intorno a loro e incapaci di leggere il presente – politico e lavorativo – è, oggi più che mai, un errore grossolano. E diventa ancora più grave quando a commetterlo è chi, per mandato elettivo, dovrebbe occuparsi proprio del loro presente e del loro futuro. È probabile che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, abbia ritenuto sufficiente aggiornare il linguaggio e adattare i canali comunicativi per intercettare consenso tra le nuove generazioni. Da qui, forse, la scelta di partecipare a format come Pulp Podcast, alla vigilia di un passaggio delicato come quello referendario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni e i giovani: perché la comunicazione non basta per conquistarli

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