Nelle ultime ore, l’alta Valtiberina toscana ha registrato forti nevicate che hanno creato problemi alla circolazione, soprattutto nei comuni di Badia Tedalda e Sestino. Un medico rimasto bloccato a causa delle condizioni meteorologiche è stato soccorso dai Carabinieri, intervenuti per aiutarlo a raggiungere un luogo sicuro. La neve ha provocato disagi anche ad altri mezzi e residenti della zona.

Emergenza neve nell’alta Valtiberina toscana, dove nelle ultime ore le intense precipitazioni hanno messo in seria difficoltà la viabilità, in particolare nei comuni di Badia Tedalda e Sestino. In alcune zone la neve ha raggiunto anche i due metri, creando disagi diffusi e situazioni di pericolo per numerosi automobilisti. Sulla SS 258 Marecchiese molti veicoli sono rimasti bloccati a causa della scarsa aderenza degli pneumatici sul manto stradale, reso particolarmente insidioso dalle condizioni meteo. Sul posto sono intervenuti i mezzi spalaneve dell’ANAS, i Vigili del Fuoco con veicoli attrezzati e i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro, insieme alle stazioni locali di Sestino e Badia Tedalda. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Medico bloccato nella bufera salvato dai Carabinieri

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