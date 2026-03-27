Medici di famiglia | nell' area di Cascina arriva il dottor Pietro Casini

Da pisatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’area di Cascina, Crespina Lorenzana, Fauglia e Orciano, è stata ufficialmente annunciata l’iscrizione del dottor Pietro Casini negli elenchi dei medici di assistenza primaria a partire dal 1° aprile 2026. La sua presenza nel ruolo unico di assistenza primaria è ora confermata e operativa nella zona.

Nell'ambito territoriale di Cascina Crespina Lorenzana Fauglia Orciano è stata disposta l'iscrizione negli elenchi dei medici di ruolo unico di assistenza primaria (Ruap) del dottor Pietro Casini con validità da mercoledì 1° aprile 2026.Per effettuare la scelta del medico o pediatra è consigliato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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