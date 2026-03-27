Medici di famiglia | nell' area di Cascina arriva il dottor Pietro Casini

Nell’area di Cascina, Crespina Lorenzana, Fauglia e Orciano, è stata ufficialmente annunciata l’iscrizione del dottor Pietro Casini negli elenchi dei medici di assistenza primaria a partire dal 1° aprile 2026. La sua presenza nel ruolo unico di assistenza primaria è ora confermata e operativa nella zona.

Nell'ambito territoriale di Cascina Crespina Lorenzana Fauglia Orciano è stata disposta l'iscrizione negli elenchi dei medici di ruolo unico di assistenza primaria (Ruap) del dottor Pietro Casini con validità da mercoledì 1° aprile 2026.Per effettuare la scelta del medico o pediatra è consigliato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Medici di famiglia: nell'area di Cascina arriva il dottor Pietro Casini Articoli correlati Musigliano di Cascina, al via la rimozione dei rifiuti nell'area di via PettoriSi è concluso l’iter amministrativo, particolarmente complesso, per l’affidamento del servizio di rimozione e avvio a recuperosmaltimento dei rifiuti... Leggi anche: Arriva ChatGPT Salute, addio dottor Google. Le sfide dell’AI per medici e pazienti Tutto quello che riguarda Medici di famiglia nell'area di Cascina... Temi più discussi: I medici di famiglia sono sempre meno. Gimbe: Ne mancano oltre 5.700, carenze in 18 Regioni; Medici di famiglia: già ne mancano 5.700 e nel 2028 in pensione altri 8.180; Allarme medici di famiglia: ne mancano oltre 5.700. Milioni di italiani scoperti; Rapporto Gimbe, in Italia mancano oltre 5.700 medici di famiglia. Mancano 122 medici di famigliaIn Polesine non solo mancano i medici ospedalieri, perché al primo gennaio scorso l’Ulss 5 ne aveva alle proprie dipendenze dirette 478 rispetto ai 634 previsti dalla pianta organica, ma anche 122 med ... polesine24.it Medici di famiglia in crisi, carenze diffuse e sistema sotto pressioneSempre più cittadini senza assistenza di base. Nel Lazio mancano centinaia di medici e cresce l’allarme per il futuro ... rainews.it Liste d’attesa, medicina territoriale e nuovo ospedale: a #Sanluri il confronto sulla sanità del Medio Campidano Alla presenza della Presidente #Todde, discussi i temi cruciali della sanità. La governatrice ha ricordato il nuovo bando per i medici di base, con in - facebook.com facebook 27/3/26.In un'interrogazione il pd Lucio Tiozzo chiede al sindaco di Chioggia se sia al corrente dell'allarme diffuso per il pensionamento di vari medici di famiglia e quali passi intenda compiere con l'Ulss3 per garantire la continuità dell'assistenza specie ad an x.com