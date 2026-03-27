Maxi furto di cosmetici in una farmacia di Sora vicino Frosinone danni economici pari a 2000 euro | l' epilogo

Due donne sono state denunciate per aver rubato cosmetici per un valore superiore ai 2000 euro in una farmacia situata nei pressi di Sora. Il furto è stato scoperto durante un controllo di routine e i prodotti sono stati recuperati. Le aggressioni sono state contestate come furto aggravato, e le indagini sono in corso per accertare eventuali complici.

Due donne sono state denunciate per furto aggravato in concorso dopo che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, avrebbero sottratto prodotti cosmetici per un valore superiore a 2000 euro da una farmacia dell’hinterland di Sora (Frosinone). L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato locale, che hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico delle indagate. Maxi colpo a Sora Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è scaturita dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico e il diritto all’informazione, nel rispetto delle normative vigenti. Gli agenti del Commissariato di Sora (Frosinone) hanno avviato gli accertamenti dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto avvenuto presso una farmacia situata nell’area periferica della città. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maxi furto di cosmetici in una farmacia di Sora vicino Frosinone, danni economici pari a 2000 euro: l'epilogo Articoli correlati Sora, maxi furto di cosmetici in farmacia, incastrate e denuncia due donneContinua l'attività di prevenzione e repressione dei reati predatori da parte della Polizia di Stato sul territorio ciociaro. Furto di cosmetici da 160 euro in farmacia a Bregnano: ladra identificata con il sistema SariEntra in farmacia insieme a un complice, prende alcuni prodotti cosmetici dagli scaffali e poi esce senza pagare.